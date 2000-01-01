Соколов Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Соколов Осип Леоньевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1911
Мать ребёнка: Соколова Надежда
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Валенина Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Надежда
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Соколова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Надежда
Смерть
Неизвестно