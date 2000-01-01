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Соколов Иван Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Соколов Осип Леоньевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Соколов Николай Иванович

Мать ребёнка: Соколова Надежда

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Валенина Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Надежда

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Соколов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Соколова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Надежда

Смерть
Неизвестно
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