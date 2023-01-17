Катерина Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Викулов Петр
Отец ребёнка: Вукол
Рождение ребёнка
1846
Сын: Вуколов Данило
Отец ребёнка: Вукол
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
1857
Сын: Викулов Василий
Отец ребёнка: Вукол
Смерть
Неизвестно