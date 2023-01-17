Катерина Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Викулов Петр

Отец ребёнка: Вукол

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Вукол

Рождение ребёнка
1846

Сын: Вуколов Данило

Отец ребёнка: Вукол

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Вукол

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Викулов Василий

Отец ребёнка: Вукол

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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