Вукол
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Яков Тимофеев
Мать: не указана
д.Починок Кологривского уезда Костромской губернии (Горчаков)
Рождение ребёнка
1840
Сын: Викулов Петр
Мать ребёнка: Катерина Фомина
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Алена
Мать ребёнка: Катерина Фомина
Рождение ребёнка
1846
Сын: Вуколов Данило
Мать ребёнка: Катерина Фомина
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Федора
Мать ребёнка: Катерина Фомина
Рождение ребёнка
1857
Сын: Викулов Василий
Мать ребёнка: Катерина Фомина
Смерть
Неизвестно