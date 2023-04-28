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Вукол

Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Яков Тимофеев

Мать: не указана

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
д.Починок Кологривского уезда Костромской губернии (Горчаков)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Викулов Петр

Мать ребёнка: Катерина Фомина

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Алена

Мать ребёнка: Катерина Фомина

Рождение ребёнка
1846

Сын: Вуколов Данило

Мать ребёнка: Катерина Фомина

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Федора

Мать ребёнка: Катерина Фомина

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Викулов Василий

Мать ребёнка: Катерина Фомина

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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