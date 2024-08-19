Друцкая-Соколинская (Замятина) Варвара Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения18.12.1840
Дата смертиОколо 1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.12.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец Замятнин Дмитрий Николаевич 1805 г.р.; мать Замятнина (Неклюдова) Екатерина Сергеевна 1812 г.р.
Бракосочетание
Около 1859
Муж: не указан
Первый муж: Владимир Никифорович Спасский (1824—1877), калужский губернатор.
Бракосочетание
Около 1890
Смерть
Около 1894