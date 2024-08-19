Друцкая-Соколинская (Замятина) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкая-Соколинская (Замятина) Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

18.12.1840

Дата смерти

Около 1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
18.12.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Отец Замятнин Дмитрий Николаевич 1805 г.р.; мать Замятнина (Неклюдова) Екатерина Сергеевна 1812 г.р.
Бракосочетание
Около 1859

Муж: не указан

Калуга, город Калуга, Калужская область
Первый муж: Владимир Никифорович Спасский (1824—1877), калужский губернатор.
Бракосочетание
Около 1890

Муж: Друцкий-Соколинский Дмитрий Владимирович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Около 1894
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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