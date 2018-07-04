Нестерова (Быкова) Евдокия Анисимовна
Место рождения
Дата рождения10.02.1929
Дата смерти04.07.2018
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеров Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Нестеров Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетникова (Нестерова) Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Нестеров Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
31.05.1964
Отец ребёнка: Нестеров Дмитрий Иванович
Смерть
04.07.2018