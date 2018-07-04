Нестерова (Быкова) Евдокия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Быкова) Евдокия Анисимовна

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Место рождения

Каменноимангулово, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.02.1929

Дата смерти

04.07.2018

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1929

Отец: Быков Анисим Исидоров

Мать: Быкова (Кочеткова) Евдокия Алексеевна

Каменноимангулово, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Нестеров Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетникова (Нестерова) Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Нестеров Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
31.05.1964

Сын: Нестеров Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Нестеров Дмитрий Иванович

Екатериновка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
04.07.2018
Екатериновка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область

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