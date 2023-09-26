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Нестеров Дмитрий Иванович

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Место рождения

Павловка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

17.08.1927

Дата смерти

31.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1927

Отец: Нестеров Иван Степанович

Мать: Анна

Павловка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Нестерова (Быкова) Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетникова (Нестерова) Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Нестерова (Быкова) Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
31.05.1964

Сын: Нестеров Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Нестерова (Быкова) Евдокия Анисимовна

Екатериновка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
31.07.1990
Екатериновка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область

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