Нестеров Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения17.08.1927
Дата смерти31.07.1990
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1927
Отец: Нестеров Иван Степанович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеров Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Нестерова (Быкова) Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетникова (Нестерова) Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Нестерова (Быкова) Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
31.05.1964
Мать ребёнка: Нестерова (Быкова) Евдокия Анисимовна
Смерть
31.07.1990