Нестеров Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1895
Дата смерти15.12.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1895
Отец: Нестеров Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Нестерова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
17.08.1927
Сын: Нестеров Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна
Смерть
15.12.1970
Екатериновка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область