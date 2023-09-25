Нестеров Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеров Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1895

Дата смерти

15.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1895

Отец: Нестеров Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Нестерова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Анна

Павловка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.08.1927

Сын: Нестеров Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Анна

Павловка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Максим Иванович

Мать ребёнка: Анна

Смерть
15.12.1970
Екатериновка, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
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