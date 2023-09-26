Нестерова Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Антонина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нестеров Иван Степанович

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огнева Елена

Отец ребёнка: Огнев Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огнева Рая

Отец ребёнка: Огнев Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайсин Флора Рафаэловна

Отец ребёнка: Гайсин Рафаэль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огнев Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайсин Рафаэль

Смерть
Неизвестно
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