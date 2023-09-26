Нестерова Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нестеров Иван Степанович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огнева Елена
Отец ребёнка: Огнев Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огнева Рая
Отец ребёнка: Огнев Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайсин Флора Рафаэловна
Отец ребёнка: Гайсин Рафаэль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Огнев Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гайсин Рафаэль
Смерть
Неизвестно