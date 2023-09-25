Быкова (Кочеткова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Кочеткова) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.11.?

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочетков Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1929

Дочь: Нестерова Евдокия Анисимовна

Отец ребёнка: Быков Анисим Исидоров

Каменноимангулово, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Зоя Анисимовна

Отец ребёнка: Быков Анисим Исидоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Надя Анисимовна

Отец ребёнка: Быков Анисим Исидоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Мария Анисимовна

Отец ребёнка: Быков Анисим Исидоров

Смерть
04.11.?
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
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