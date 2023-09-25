Быкова (Кочеткова) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.11.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочетков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1929
Дочь: Нестерова Евдокия Анисимовна
Отец ребёнка: Быков Анисим Исидоров
Каменноимангулово, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Зоя Анисимовна
Отец ребёнка: Быков Анисим Исидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Надя Анисимовна
Отец ребёнка: Быков Анисим Исидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Мария Анисимовна
Отец ребёнка: Быков Анисим Исидоров
Смерть
04.11.?
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область