Николя Федор Яковлевич 30.05.1805 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНиколя Федор Яковлевич

Николя Федор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1805

Дата смерти

21.02.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1805

Отец: Nicolás Meunier De Précourt Jakob

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николя Анна Николаевна

Рождение ребёнка
28.06.1837 ст.

Сын: Николя Владимир Федорович

Мать ребёнка: Николя Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.02.1876

Мы используем куки для улучшения работы сайта.