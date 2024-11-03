Николя Федор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1805
Дата смерти21.02.1876
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1805
Отец: Nicolás Meunier De Précourt Jakob
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николя Анна Николаевна
Рождение ребёнка
28.06.1837 ст.
Сын: Николя Владимир Федорович
Мать ребёнка: Николя Анна Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.02.1876