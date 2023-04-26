Жужлева Фетиния Алекстьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужлева Фетиния Алекстьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жужлев Иван Макаров

Рождение ребёнка
1869

Сын: Жужлев Макар Иванов

Отец ребёнка: Жужлев Иван Макаров

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Жужлева) Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Жужлев Иван Макаров

Смерть
Неизвестно

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