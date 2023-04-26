Жужлев Иван Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Жужлев Макар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Сын: Жужлев Макар Иванов
Мать ребёнка: Жужлева Фетиния Алекстьева
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Жужлева) Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Жужлева Фетиния Алекстьева
Смерть
Неизвестно