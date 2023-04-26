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Жужлев Иван Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Жужлев Макар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужлева Фетиния Алекстьева

Рождение ребёнка
1869

Сын: Жужлев Макар Иванов

Мать ребёнка: Жужлева Фетиния Алекстьева

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Жужлева) Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Жужлева Фетиния Алекстьева

Смерть
Неизвестно

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