Белякова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Беляков Василий

Отец ребёнка: Беляков Павел

Рождение ребёнка
07.01.1902

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Беляков Павел

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.07.1904

Сын: Беляков Борис

Отец ребёнка: Беляков Павел

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1907

Сын: Беляков Александр

Отец ребёнка: Беляков Павел

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Беляков Алексей

Отец ребёнка: Беляков Павел

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.08.1911

Сын: Беляков Михаил

Отец ребёнка: Беляков Павел

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.11.1913

Сын: Беляков Николай

Отец ребёнка: Беляков Павел

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.03.1916

Сын: Беляков Александр

Отец ребёнка: Беляков Павел

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Логинова Антонина

Отец ребёнка: Беляков Павел

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Павел

Смерть
Неизвестно
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