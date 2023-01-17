Белякова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Беляков Василий
Отец ребёнка: Беляков Павел
Рождение ребёнка
07.01.1902
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Беляков Павел
Рождение ребёнка
07.07.1904
Сын: Беляков Борис
Отец ребёнка: Беляков Павел
Рождение ребёнка
05.06.1907
Сын: Беляков Александр
Отец ребёнка: Беляков Павел
Рождение ребёнка
1909
Сын: Беляков Алексей
Отец ребёнка: Беляков Павел
Рождение ребёнка
14.08.1911
Сын: Беляков Михаил
Отец ребёнка: Беляков Павел
Рождение ребёнка
05.11.1913
Сын: Беляков Николай
Отец ребёнка: Беляков Павел
Рождение ребёнка
19.03.1916
Сын: Беляков Александр
Отец ребёнка: Беляков Павел
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Логинова Антонина
Отец ребёнка: Беляков Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляков Павел
Смерть
Неизвестно