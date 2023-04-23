Белобородова Анна Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Серебрянников Савва Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иушина (Белобородова) Александра Степановна
Отец ребёнка: Белобородов Стефан Архиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белобородов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Белобородов Стефан Архиппович
Бракосочетание
24.10.1883 ст.
Фонд Д-60, оп 1, дело 588, 214 об
Рождение ребёнка
24.10.1884 ст.
Дочь: (Белобородова) Зиновия Стефановна
Отец ребёнка: Белобородов Стефан Архиппович
Фонд Д-60, оп 1, дело 605, 45 об
Рождение ребёнка
26.05.1896 ст.
Сын: Белобородов Иван Стефанович
Отец ребёнка: Белобородов Стефан Архиппович
Фонд Д-60, оп 4, дело 13, 215 об
Рождение ребёнка
03.11.1902 ст.
Дочь: Белобородова Клавдия Стефановна
Отец ребёнка: Белобородов Стефан Архиппович
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 100 об
Смерть
Неизвестно