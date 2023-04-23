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Белобородова Анна Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Серебрянников Савва Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иушина (Белобородова) Александра Степановна

Отец ребёнка: Белобородов Стефан Архиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белобородов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Белобородов Стефан Архиппович

Бракосочетание
24.10.1883 ст.

Муж: Белобородов Стефан Архиппович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело 588, 214 об
Рождение ребёнка
24.10.1884 ст.

Дочь: (Белобородова) Зиновия Стефановна

Отец ребёнка: Белобородов Стефан Архиппович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело 605, 45 об
Рождение ребёнка
26.05.1896 ст.

Сын: Белобородов Иван Стефанович

Отец ребёнка: Белобородов Стефан Архиппович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 13, 215 об
Рождение ребёнка
03.11.1902 ст.

Дочь: Белобородова Клавдия Стефановна

Отец ребёнка: Белобородов Стефан Архиппович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 100 об
Смерть
Неизвестно

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