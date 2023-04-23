Белобородов Стефан Архиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1863
Отец: Белобородов Архип Христофорович
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1883 ст.
Фонд Д-60, оп 1, дело 588, 214 об
Рождение ребёнка
24.10.1884 ст.
Дочь: Зиновия Стефановна
Мать ребёнка: Белобородова Анна Саввична
Фонд Д-60, оп 1, дело 605, 45 об
Рождение ребёнка
26.05.1896 ст.
Сын: Белобородов Иван Стефанович
Мать ребёнка: Белобородова Анна Саввична
Фонд Д-60, оп 4, дело 13, 215 об
Рождение ребёнка
03.11.1902 ст.
Дочь: Белобородова Клавдия Стефановна
Мать ребёнка: Белобородова Анна Саввична
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 100 об
Смерть
Неизвестно