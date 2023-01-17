Котова Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова Пелагея Степановна

Котова Пелагея Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Котов Зиновий

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Котов Зиновий

Рождение ребёнка
1833

Сын: Котов Илья

Отец ребёнка: Котов Зиновий

Рождение ребёнка
1835

Сын: Котов Сергей

Отец ребёнка: Котов Зиновий

Рождение ребёнка
1838

Сын: Котов Василий

Отец ребёнка: Котов Зиновий

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Котов Зиновий

Рождение ребёнка
1842

Сын: Котов Григорий

Отец ребёнка: Котов Зиновий

Рождение ребёнка
1844

Сын: Котов Григорий

Отец ребёнка: Котов Зиновий

Рождение ребёнка
23.08.1848

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Котов Зиновий

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Котов Зиновий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close