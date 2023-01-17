Котова Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Котов Зиновий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Котов Зиновий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Котов Илья
Отец ребёнка: Котов Зиновий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Котов Сергей
Отец ребёнка: Котов Зиновий
Рождение ребёнка
1838
Сын: Котов Василий
Отец ребёнка: Котов Зиновий
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Котов Зиновий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Котов Григорий
Отец ребёнка: Котов Зиновий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Котов Григорий
Отец ребёнка: Котов Зиновий
Рождение ребёнка
23.08.1848
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Котов Зиновий
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Котов Зиновий
Смерть
Неизвестно