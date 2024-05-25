(Ягафарова) Рахима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хасан Хусаинович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1839
Отец ребёнка: Хасан Хусаинович
Рождение ребёнка
10.06.1842
Сын: Исхак Хасанович
Отец ребёнка: Хасан Хусаинович
Смерть
Неизвестно