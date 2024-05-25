(Ягафарова) Рахима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ягафарова) Рахима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасан Хусаинович

Место жительства
Неизвестно
Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1839

Сын: Мухаммадбаки Хасанович

Отец ребёнка: Хасан Хусаинович

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1842

Сын: Исхак Хасанович

Отец ребёнка: Хасан Хусаинович

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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