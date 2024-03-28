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карл 2 лысый

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.823

Дата смерти

06.10.877

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.823

Отец: людовик 1 благочестивый

Мать: юдифь баварская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: карл

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: пипин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: дрогон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ротруда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: гизела

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: хильдегарда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ирментруда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ротхильда французская

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: лотарь хромой

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: карломан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: карл 3

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: людовик 2 заика

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ришильда прованская

Рождение ребёнка
843

Дочь: юдифь фландрская

Мать ребёнка: ирментруда орлеанская

Смерть
06.10.877

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