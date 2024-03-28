карл 2 лысый
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.823
Дата смерти06.10.877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.823
Отец: людовик 1 благочестивый
Мать: юдифь баварская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: карл
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: пипин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: дрогон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ротруда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: гизела
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: хильдегарда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ирментруда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ротхильда французская
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: лотарь хромой
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: карломан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: карл 3
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: людовик 2 заика
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ришильда прованская
Рождение ребёнка
843
Дочь: юдифь фландрская
Мать ребёнка: ирментруда орлеанская
Смерть
06.10.877