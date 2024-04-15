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людовик 1 благочестивый

Место рождения

Не указано

Дата рождения

778

Дата смерти

20.06.840

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
778

Отец: карл великий

Мать: хильдегарда из винцгау

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: альпаис, эльфлейд

Мать ребёнка: теоделинда санская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: арнульф санский

Мать ребёнка: теоделинда санская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: гизела

Мать ребёнка: юдифь баварская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ротруда

Мать ребёнка: ирменгарда из хеспенгау

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: хильдегарда

Мать ребёнка: ирменгарда из хеспенгау

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: берта

Мать ребёнка: ирменгарда из хеспенгау

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: людовик 2

Мать ребёнка: ирменгарда из хеспенгау

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: пипин 1

Мать ребёнка: ирменгарда из хеспенгау

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: лотарь 1

Мать ребёнка: ирменгарда из хеспенгау

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: теоделинда санская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ирменгарда из хеспенгау

Рождение ребёнка
13.06.823

Сын: карл 2 лысый

Мать ребёнка: юдифь баварская

Смерть
20.06.840

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