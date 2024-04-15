людовик 1 благочестивый
Место рожденияНе указано
Дата рождения778
Дата смерти20.06.840
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
778
Отец: карл великий
Мать: хильдегарда из винцгау
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: альпаис, эльфлейд
Мать ребёнка: теоделинда санская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: арнульф санский
Мать ребёнка: теоделинда санская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: гизела
Мать ребёнка: юдифь баварская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ротруда
Мать ребёнка: ирменгарда из хеспенгау
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: хильдегарда
Мать ребёнка: ирменгарда из хеспенгау
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: берта
Мать ребёнка: ирменгарда из хеспенгау
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: людовик 2
Мать ребёнка: ирменгарда из хеспенгау
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: пипин 1
Мать ребёнка: ирменгарда из хеспенгау
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: лотарь 1
Мать ребёнка: ирменгарда из хеспенгау
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: теоделинда санская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ирменгарда из хеспенгау
Рождение ребёнка
13.06.823
Сын: карл 2 лысый
Мать ребёнка: юдифь баварская
Смерть
20.06.840