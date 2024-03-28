ирменгарда из хеспенгау — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ирменгарда из хеспенгау

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ротруда

Отец ребёнка: людовик 1 благочестивый

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: хильдегарда

Отец ребёнка: людовик 1 благочестивый

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: берта

Отец ребёнка: людовик 1 благочестивый

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: людовик 2

Отец ребёнка: людовик 1 благочестивый

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: пипин 1

Отец ребёнка: людовик 1 благочестивый

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: лотарь 1

Отец ребёнка: людовик 1 благочестивый

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: людовик 1 благочестивый

Смерть
Неизвестно

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