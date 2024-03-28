ирменгарда из хеспенгау
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ротруда
Отец ребёнка: людовик 1 благочестивый
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: хильдегарда
Отец ребёнка: людовик 1 благочестивый
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: берта
Отец ребёнка: людовик 1 благочестивый
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: людовик 2
Отец ребёнка: людовик 1 благочестивый
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: пипин 1
Отец ребёнка: людовик 1 благочестивый
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: лотарь 1
Отец ребёнка: людовик 1 благочестивый
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно