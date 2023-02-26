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Белина Анна Никитина

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Место рождения

д.Шелуганово

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: ?

Мать: ?

д.Шелуганово
Бракосочетание
19.10.1875

Муж: Белин Тит Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.02.1877

Дочь: Мария Титова

Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ольга Титова

Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов

Рождение ребёнка
10.01.1881

Сын: Белин Михаил Титов

Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1883

Дочь: Анастасия Титова

Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1886

Дочь: Агрипина Титова

Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1888

Сын: Белин Роман Титов

Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1891

Дочь: Евдокия Титова

Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.06.1892

Дочь: Акилина Титова

Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов

Рождение ребёнка
29.06.1896

Сын: Белин Пётр Титов

Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1897

Сын: Белин Кузьма (Косьма) Титович

Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1901

Сын: Белин Тимофей Титов

Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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