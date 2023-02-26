Белина Анна Никитина
Место рожденияд.Шелуганово
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.10.1875
Муж: Белин Тит Трофимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.02.1877
Дочь: Мария Титова
Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ольга Титова
Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов
Рождение ребёнка
10.01.1881
Сын: Белин Михаил Титов
Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов
Рождение ребёнка
09.12.1883
Дочь: Анастасия Титова
Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов
Рождение ребёнка
19.06.1886
Дочь: Агрипина Титова
Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов
Рождение ребёнка
28.09.1888
Сын: Белин Роман Титов
Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов
Рождение ребёнка
12.02.1891
Дочь: Евдокия Титова
Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов
Рождение ребёнка
?.06.1892
Дочь: Акилина Титова
Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов
Рождение ребёнка
29.06.1896
Сын: Белин Пётр Титов
Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов
Рождение ребёнка
30.10.1897
Сын: Белин Кузьма (Косьма) Титович
Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов
Рождение ребёнка
06.06.1901
Сын: Белин Тимофей Титов
Отец ребёнка: Белин Тит Трофимов
Смерть
Неизвестно