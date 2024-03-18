Иванов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Войтухова) Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Иванов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Иванова (Войтухова) Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
13.09.1934

Сын: Иванов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Иванова (Войтухова) Евдокия Трофимовна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Таганрог ул.Карантинная д.52
Смерть
1978

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