Иванова (Войтухова) Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Войтухова) Евдокия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Николай Степанович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Иванов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Степанович

Рождение ребёнка
13.09.1934

Сын: Иванов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Степанович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Таганрог ул.Карантинная д.52
Смерть
Неизвестно

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