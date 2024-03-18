Иванова (Войтухова) Евдокия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Иванов Николай Степанович
Рождение ребёнка
13.09.1934
Отец ребёнка: Иванов Николай Степанович
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Таганрог ул.Карантинная д.52
Смерть
Неизвестно