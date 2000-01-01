Теплых Зульфия Хабиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.?.19
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.?.19
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
По 06.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Теплых Александр Иванович
Посёлок Нижний Лух
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Татьяна
Отец ребёнка: Теплых Александр Иванович