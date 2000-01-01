Теплых Зульфия Хабиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплых Зульфия Хабиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.?.19

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

19 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.?.19

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
По 06.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Теплых Александр Иванович

Посёлок Нижний Лух
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теплых Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Татьяна

Отец ребёнка: Теплых Александр Иванович

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