Теплых Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплых Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19

Дата смерти

02.?.06

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

19 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
По 06.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теплых Зульфия Хабиевна

Посёлок Нижний Лух
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплых Зульфия Хабиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Татьяна

Мать ребёнка: Теплых Зульфия Хабиевна

Смерть
02.?.06
Рождение
19

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Рускова Татьяна Семеновна

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