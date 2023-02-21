Теплых Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19
Дата смерти02.?.06
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
По 06.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Теплых Зульфия Хабиевна
Посёлок Нижний Лух
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Теплых Зульфия Хабиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Татьяна
Мать ребёнка: Теплых Зульфия Хабиевна
Смерть
02.?.06
Рождение
19
Отец: скрыто настройками приватности