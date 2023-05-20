Капцова Агриппина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капцова Агриппина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капцов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Капцов Алексей Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капцов Алексей Иванович

Смерть
1950
Чехов, Чехов, Московская область

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