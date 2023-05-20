Капцова Агриппина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капцов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Капцов Алексей Иванович
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950
Чехов, Чехов, Московская область