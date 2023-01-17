Кочергина (Савонина) Анна Иоановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Савонина) Анна Иоановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1903

Муж: Кочергин Давид Афиногенов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
14.02.1904

Дочь: Евдокия Давидовна

Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.08.1905

Дочь: Марфа Давидовна

Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.02.1909

Дочь: Наталия Давидовна

Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.05.1911

Сын: Кочергин Николай Давидов

Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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