Кочергина (Савонина) Анна Иоановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1903
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
14.02.1904
Дочь: Евдокия Давидовна
Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
28.08.1905
Дочь: Марфа Давидовна
Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.02.1909
Дочь: Наталия Давидовна
Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.05.1911
Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно