Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Иван Семёнович

Отец ребёнка: Семён Васильевич

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Дочь: Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Семён Васильевич

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Семён Васильевич

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Семён Васильевич

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Васильевич

Смерть
Неизвестно
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