Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Иван Семёнович
Отец ребёнка: Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1817 ст.
Дочь: Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Фёдор Семёнович
Отец ребёнка: Семён Васильевич
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Семён Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Васильевич
Смерть
Неизвестно