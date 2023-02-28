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Фёдор Семёнович

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Место рождения

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: Семён Васильевич

Мать: Анна Михайловна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Федосья Васильевна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Федосья Васильевна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ефим Фёдорович

Мать ребёнка: Федосья Васильевна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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