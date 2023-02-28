Фёдор Семёнович
Место рождения
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: Семён Васильевич
Мать: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ефим Фёдорович
Мать ребёнка: Федосья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Васильевна
Смерть
Неизвестно