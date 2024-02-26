Михалицына (Михалицына) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалицына (Михалицына) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1977

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1977

Отец: Михалицын Евгений

Мать: Михалицына Ирина

Бракосочетание
Около 31.08.2000

Муж: Ландер Маттео

Москва
Рождение ребёнка
27.02.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ландер Маттео

Италия
Рождение ребёнка
19.07.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ландер Маттео

Италия
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