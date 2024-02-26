Михалицына (Михалицына) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1977
Отец: Михалицын Евгений
Мать: Михалицына Ирина
Бракосочетание
Около 31.08.2000
Муж: Ландер Маттео
Москва
Рождение ребёнка
27.02.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ландер Маттео
Италия
Рождение ребёнка
19.07.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ландер Маттео
Италия