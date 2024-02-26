Ландер Маттео
Место рожденияИталия
Дата рождения10.03.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1973
Отец: Ландер Карло
Мать: Таванти Леда
Италия
Бракосочетание
Около 31.08.2000
Жена: Михалицына Анна
Москва
Рождение ребёнка
27.02.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михалицына Анна
Италия
Рождение ребёнка
19.07.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михалицына Анна
Италия