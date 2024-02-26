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Ландер Маттео

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Место рождения

Италия

Дата рождения

10.03.1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1977 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1973

Отец: Ландер Карло

Мать: Таванти Леда

Италия
Бракосочетание
Около 31.08.2000

Жена: Михалицына Анна

Москва
Рождение ребёнка
27.02.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михалицына Анна

Италия
Рождение ребёнка
19.07.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михалицына Анна

Италия
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