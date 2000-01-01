Веретенников Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенников Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1905

Дата смерти

03.09.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1905

Отец: Веретенников Иван

Мать: не указана

Смерть
03.09.1989
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