Цепковская (Яхно) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепковская (Яхно) Ольга Викторовна

Место рождения

Светлый, Светловский, Калининградская область

Дата рождения

31.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1964

Отец: Яхно Виктор Иванович

Мать: Яхно Вера Нестеровна

Светлый, Светловский, Калининградская область
Рождение ребёнка
12.09.1988

Дочь: Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Цепковский Евгений Викторович

Рождение ребёнка
21.09.1989

Сын: Цепковский Владислав (Владик) Евгеньевич

Отец ребёнка: Цепковский Евгений Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цепковский Евгений Викторович

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