Цепковская (Яхно) Ольга Викторовна
Место рождения
Дата рождения31.01.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1964
Отец: Яхно Виктор Иванович
Мать: Яхно Вера Нестеровна
Рождение ребёнка
12.09.1988
Дочь: Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Цепковский Евгений Викторович
Рождение ребёнка
21.09.1989
Сын: Цепковский Владислав (Владик) Евгеньевич
Отец ребёнка: Цепковский Евгений Викторович
Бракосочетание
Неизвестно