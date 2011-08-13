Яхно Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯхно Виктор Иванович

Яхно Виктор Иванович

Место рождения

В Башкирии

Дата рождения

12.09.1932

Дата смерти

13.08.2011

Пол

Мужской

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

В Башкирии
Рождение ребёнка
12.11.1955

Сын: Яхно Олег Викторович

Мать ребёнка: Яхно Вера Нестеровна

Калининградская область, город Светлый
Рождение ребёнка
31.01.1964

Дочь: Цепковская Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Яхно Вера Нестеровна

Светлый, Светловский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яхно Вера Нестеровна

поженились на Рождество наверное в 1954г.
Смерть
13.08.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close