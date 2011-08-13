Яхно Виктор Иванович
Место рожденияВ Башкирии
Дата рождения12.09.1932
Дата смерти13.08.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.11.1955
Сын: Яхно Олег Викторович
Мать ребёнка: Яхно Вера Нестеровна
Калининградская область, город Светлый
Рождение ребёнка
31.01.1964
Дочь: Цепковская Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Яхно Вера Нестеровна
Светлый, Светловский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яхно Вера Нестеровна
поженились на Рождество наверное в 1954г.
Смерть
13.08.2011