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Фиона Андреева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1857

Муж: Гладышев Дмитрий Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.06.1858

Сын: Гладышев Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Гладышев Дмитрий Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1860

Сын: Гладышев Симон Дмитриев

Отец ребёнка: Гладышев Дмитрий Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1875

Сын: Гладышев Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Гладышев Дмитрий Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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