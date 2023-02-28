Фиона Андреева
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1857
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.06.1858
Отец ребёнка: Гладышев Дмитрий Харитонов
Рождение ребёнка
04.05.1860
Отец ребёнка: Гладышев Дмитрий Харитонов
Рождение ребёнка
06.06.1875
Сын: Гладышев Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Гладышев Дмитрий Харитонов
Смерть
Неизвестно