Коноплёва (Новосёлова) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплёва (Новосёлова) Марфа Андреевна

Место рождения

Мартышевское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1807

Дата смерти

Между 1865 и 1873

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Новосёлов Андрей Максимович

Мать: Новосёлова (Мигунова) Татьяна Михайловна

Мартышевское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
Неизвестно
Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
07.02.1832 ст.

Муж: Коноплёв Степан Константинович

1832 год. Метрическая книга приходов Шенкурского уезда… | Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 169 | Устьпаденгский приход | О бракосочетавшихся | Лист 109. | Запись № 5 от 7 февраля 1832 года. | Седьмаго ч. д.А... Показать все
Рождение ребёнка
1836

Сын: Коноплёв Илья Степанович

Отец ребёнка: Коноплёв Степан Константинович

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Коноплёва) Зиновия Степановна

Отец ребёнка: Коноплёв Степан Константинович

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Коноплёв Алексей Степанович

Отец ребёнка: Коноплёв Степан Константинович

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Коноплёв Осип Степанович

Отец ребёнка: Коноплёв Степан Константинович

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Коноплёв Иван Степанович

Отец ребёнка: Коноплёв Степан Константинович

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Коноплёва) Марфа Степановна

Отец ребёнка: Коноплёв Степан Константинович

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1865 и 1873

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