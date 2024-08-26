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Коноплёв Степан Константинович

Место рождения

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

Между 1864 и 1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Коноплёв Константин Фёдорович

Мать: Коноплёва (Боранова) Мариамна Исаковна

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
Неизвестно
Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
07.02.1832 ст.

Жена: Коноплёва (Новосёлова) Марфа Андреевна

1832 год. Метрическая книга приходов Шенкурского уезда… | Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 169 | Устьпаденгский приход | О бракосочетавшихся | Лист 109. | Запись № 5 от 7 февраля 1832 года. | Седьмаго ч. д.А... Показать все
Рождение ребёнка
1836

Сын: Коноплёв Илья Степанович

Мать ребёнка: Коноплёва (Новосёлова) Марфа Андреевна

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Коноплёва) Зиновия Степановна

Мать ребёнка: Коноплёва (Новосёлова) Марфа Андреевна

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Коноплёв Алексей Степанович

Мать ребёнка: Коноплёва (Новосёлова) Марфа Андреевна

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Коноплёв Осип Степанович

Мать ребёнка: Коноплёва (Новосёлова) Марфа Андреевна

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Коноплёв Иван Степанович

Мать ребёнка: Коноплёва (Новосёлова) Марфа Андреевна

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1864 и 1873
Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Коноплёва) Марфа Степановна

Мать ребёнка: Коноплёва (Новосёлова) Марфа Андреевна

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

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