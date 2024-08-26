Коноплёв Степан Константинович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиМежду 1864 и 1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1832 ст.
1832 год. Метрическая книга приходов Шенкурского уезда… | Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 169 | Устьпаденгский приход | О бракосочетавшихся | Лист 109. | Запись № 5 от 7 февраля 1832 года. | Седьмаго ч. д.А... Показать все
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Коноплёва (Новосёлова) Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Коноплёва) Зиновия Степановна
Мать ребёнка: Коноплёва (Новосёлова) Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Коноплёв Алексей Степанович
Мать ребёнка: Коноплёва (Новосёлова) Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Коноплёва (Новосёлова) Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Коноплёва (Новосёлова) Марфа Андреевна
Смерть
Между 1864 и 1873
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Коноплёва) Марфа Степановна
Мать ребёнка: Коноплёва (Новосёлова) Марфа Андреевна