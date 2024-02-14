Рублевский Венедикт Карпович
Место рожденияс.Богатое,Екатеринославская губ., Новомосковский уезд, Афанасьевская вол
Дата рождения1886
Дата смерти?.06.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рублевская) Екатерина
Мать ребёнка: Рублевская Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рублевская) Прасковья
Мать ребёнка: Рублевская Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковтун (Рублевская) Стефания
Мать ребёнка: Рублевская Лукерья
Рождение ребёнка
1906
Сын: Рублевский Федор Венедиктович
Мать ребёнка: Рублевская Лукерья
Смерть
?.06.1957