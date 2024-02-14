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Рублевский Венедикт Карпович

Место рождения

с.Богатое,Екатеринославская губ., Новомосковский уезд, Афанасьевская вол

Дата рождения

1886

Дата смерти

?.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рублевская) Екатерина

Мать ребёнка: Рублевская Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рублевская) Прасковья

Мать ребёнка: Рублевская Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковтун (Рублевская) Стефания

Мать ребёнка: Рублевская Лукерья

Рождение ребёнка
1906

Сын: Рублевский Федор Венедиктович

Мать ребёнка: Рублевская Лукерья

Смерть
?.06.1957

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