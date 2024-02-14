Рублевская Лукерья
Место рожденияУкраина
Дата рождения1888
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рублевская) Екатерина
Отец ребёнка: Рублевский Венедикт Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рублевская) Прасковья
Отец ребёнка: Рублевский Венедикт Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковтун (Рублевская) Стефания
Отец ребёнка: Рублевский Венедикт Карпович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Рублевский Федор Венедиктович
Отец ребёнка: Рублевский Венедикт Карпович
Смерть
1955