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Рублевская Лукерья

Место рождения

Украина

Дата рождения

1888

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рублевская) Екатерина

Отец ребёнка: Рублевский Венедикт Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рублевская) Прасковья

Отец ребёнка: Рублевский Венедикт Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковтун (Рублевская) Стефания

Отец ребёнка: Рублевский Венедикт Карпович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Рублевский Федор Венедиктович

Отец ребёнка: Рублевский Венедикт Карпович

Смерть
1955

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