Дмитриевская Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1906
Сын: Дмитриевский Борис Тихонович
Отец ребёнка: Дмитриевский Тихон Никифорович
Рождение ребёнка
06.04.1908
Сын: Дмитриевский Евгений Тихонович
Отец ребёнка: Дмитриевский Тихон Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриевская Валентина Тихоновна
Отец ребёнка: Дмитриевский Тихон Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область