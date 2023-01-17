Дмитриевская Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевская Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1906

Сын: Дмитриевский Борис Тихонович

Отец ребёнка: Дмитриевский Тихон Никифорович

Рождение ребёнка
06.04.1908

Сын: Дмитриевский Евгений Тихонович

Отец ребёнка: Дмитриевский Тихон Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриевская Валентина Тихоновна

Отец ребёнка: Дмитриевский Тихон Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриевский Тихон Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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