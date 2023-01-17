Слепченко Надежда Алек.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Слепченко Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Слепченко Василий Кириллович
Рождение ребёнка
13.10.1918
Сын: Слепченко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Слепченко Василий Кириллович
Васильчуки, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.06.1922
Сын: Слепченко Федор Васильевич
Отец ребёнка: Слепченко Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Фаина Васильевна
Отец ребёнка: Слепченко Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слепченко Василий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно