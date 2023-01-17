Слепченко Надежда Алек. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепченко Надежда Алек.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Слепченко Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Слепченко Василий Кириллович

Рождение ребёнка
13.10.1918

Сын: Слепченко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Слепченко Василий Кириллович

Васильчуки, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.06.1922

Сын: Слепченко Федор Васильевич

Отец ребёнка: Слепченко Василий Кириллович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Фаина Васильевна

Отец ребёнка: Слепченко Василий Кириллович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слепченко Василий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепченко Василий Кириллович

Смерть
Неизвестно
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