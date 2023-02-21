Слепченко Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепченко Пётр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Слепченко Василий Кириллович

Мать: Слепченко Надежда Алек.

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Протасова Мария Степановна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Протасова Мария Степановна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Протасова Мария Степановна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Протасова Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протасова Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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