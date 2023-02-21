Слепченко Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1961
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно