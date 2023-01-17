Шихалёв Афанасий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шихалёв Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: Шихалёва Агафья Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шихалёв Кондратий Афанасьевич
Мать ребёнка: Шихалёва Агафья Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шихалёв Никифор Афанасьевич
Мать ребёнка: Шихалёва Агафья Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красной Ключь, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно