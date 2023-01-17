Шихалёв Афанасий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихалёв Афанасий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихалёв Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: Шихалёва Агафья Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихалёв Кондратий Афанасьевич

Мать ребёнка: Шихалёва Агафья Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихалёв Никифор Афанасьевич

Мать ребёнка: Шихалёва Агафья Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихалёва Агафья Назаровна

Место жительства
Неизвестно
Красной Ключь, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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