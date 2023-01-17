Шихалёва Агафья Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шихалёв Степан Афанасьевич
Отец ребёнка: Шихалёв Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шихалёв Кондратий Афанасьевич
Отец ребёнка: Шихалёв Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шихалёв Никифор Афанасьевич
Отец ребёнка: Шихалёв Афанасий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Красной Ключь, Малмыжский уезд, Вятская губерния