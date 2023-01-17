Шихалёва Агафья Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихалёва Агафья Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Назар Викулович

Мать: Петухова Анастасия Назарьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихалёв Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Шихалёв Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихалёв Кондратий Афанасьевич

Отец ребёнка: Шихалёв Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихалёв Никифор Афанасьевич

Отец ребёнка: Шихалёв Афанасий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихалёв Афанасий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Красной Ключь, Малмыжский уезд, Вятская губерния
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