Чистякова (Попова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1941
Сын: Чистяков Александр Борисович
Отец ребёнка: Чистяков Борис Павлович
Сосново (Рауту, Ровдуга)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чистяков Борис Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно