Чистякова (Попова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Попова) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1941

Сын: Чистяков Александр Борисович

Отец ребёнка: Чистяков Борис Павлович

Сосново (Рауту, Ровдуга)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистяков Борис Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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