Чистяков Борис Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1908
Дата смерти02.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1908
Рождение ребёнка
26.09.1941
Сын: Чистяков Александр Борисович
Мать ребёнка: Чистякова Валентина Михайловна
Сосново (Рауту, Ровдуга)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистякова Валентина Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.07.1980