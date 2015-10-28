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Чистяков Борис Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1908

Дата смерти

02.07.1980

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1908

Отец: Чистяков Павел Павлович

Мать: Чистякова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
26.09.1941

Сын: Чистяков Александр Борисович

Мать ребёнка: Чистякова Валентина Михайловна

Сосново (Рауту, Ровдуга)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистякова Валентина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.07.1980
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