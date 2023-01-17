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Цветкова Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

20.01.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 1838 по 20.01.1888 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 1838 по 20.01.1888 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Бракосочетание
Около 1857

Муж: Цветков Абрам Петрович

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1857 по 20.01.1888 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянская жена
Рождение ребёнка
27.03.1861 ст.

Сын: Василий Абрамович

Отец ребёнка: Цветков Абрам Петрович

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.04.1862 ст.

Дочь: Анастасия Абрамовна

Отец ребёнка: Цветков Абрам Петрович

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.04.1864

Дочь: Цветкова Александра Абрамовна

Отец ребёнка: Цветков Абрам Петрович

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.05.1866 ст.

Сын: Иван Абрамович

Отец ребёнка: Цветков Абрам Петрович

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.03.1868 ст.

Дочь: Цветкова Дарья Абрамовна

Отец ребёнка: Цветков Абрам Петрович

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
20.01.1888 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Похороны
22.01.1888 ст.
Круты, Сокольский, Нижегородская область
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