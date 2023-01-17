Цветкова Варвара Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти20.01.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1838 по 20.01.1888 ст.
Гражданство
С 1838 по 20.01.1888 ст.
Россия
Бракосочетание
Около 1857
Работа или профессия
С 1857 по 20.01.1888 ст.
Крестьянская жена
Рождение ребёнка
27.03.1861 ст.
Сын: Василий Абрамович
Отец ребёнка: Цветков Абрам Петрович
Рождение ребёнка
07.04.1862 ст.
Дочь: Анастасия Абрамовна
Отец ребёнка: Цветков Абрам Петрович
Рождение ребёнка
11.04.1864
Дочь: Цветкова Александра Абрамовна
Отец ребёнка: Цветков Абрам Петрович
Рождение ребёнка
28.05.1866 ст.
Сын: Иван Абрамович
Отец ребёнка: Цветков Абрам Петрович
Рождение ребёнка
16.03.1868 ст.
Дочь: Цветкова Дарья Абрамовна
Отец ребёнка: Цветков Абрам Петрович
Смерть
20.01.1888 ст.
Похороны
22.01.1888 ст.
Круты, Сокольский, Нижегородская область