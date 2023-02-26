Агафия Емельянова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.10.1797
Муж: Михаил Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ульяния Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Алексеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно