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Агафия Емельянова

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779

Отец: Емельян

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1797

Муж: Михаил Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ульяния Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Алексеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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