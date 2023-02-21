Римский-Корсаков (Корсаков) Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1616
Дата смертиОколо 1683
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1609
Сын: Римский-Корсаков Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение
Около 1616
Отец: Корсаков Степан Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1646
Сын: Римский-Корсаков Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1683
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край