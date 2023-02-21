Римский-Корсаков (Корсаков) Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков (Корсаков) Дмитрий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1616

Дата смерти

Около 1683

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1609

Сын: Римский-Корсаков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение
Около 1616

Отец: Корсаков Степан Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1646

Сын: Римский-Корсаков Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1683
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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