Корсаков Степан Матвеевич Около 1563 — найти родственников по фамилии на Familio

Корсаков Степан Матвеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1563

умер Около 1628

Отец
Корсаков Матвей СемёновичОколо 1520 г.р.
Дети
Корсаков Игнатий СтепановичОколо 1609 г.р.
Римский-Корсаков (Корсаков) Дмитрий СтепановичОколо 1616 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1563

Отец: Корсаков Матвей Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1609

Сын: Корсаков Игнатий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1616

Сын: Римский-Корсаков (Корсаков) Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1628

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