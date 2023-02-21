Корсаков Степан Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1563
Дата смертиОколо 1628
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1563
Отец: Корсаков Матвей Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1609
Сын: Корсаков Игнатий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1616
Сын: Римский-Корсаков Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1628