Корсаков Степан Матвеевич
мужской, родился Около 1563
умер Около 1628
ОтецКорсаков Матвей СемёновичОколо 1520 г.р.
Дети
Корсаков Игнатий СтепановичОколо 1609 г.р.
Римский-Корсаков (Корсаков) Дмитрий СтепановичОколо 1616 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1563
Отец: Корсаков Матвей Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1609
Сын: Корсаков Игнатий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1616
Сын: Римский-Корсаков (Корсаков) Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1628