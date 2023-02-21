Корсаков Степан Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсаков Степан Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1563

Дата смерти

Около 1628

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1563

Отец: Корсаков Матвей Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1609

Сын: Корсаков Игнатий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1616

Сын: Римский-Корсаков Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1628
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